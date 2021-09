Si scontra in moto contro un’auto mentre va al lavoro, morto il 27enne Mattia Rizzon Un ragazzo di 27 anni Mattia Rizzon, è morto questa mattina in un incidente stradale a Vergiate, in provincia di Varese. Il 27enne stava andando al lavoro in moto quando si è scontrato con un’auto guidata da un 57enne che lavorava nella stessa sede della vittima. Inutili i soccorsi. Tanti i messaggi di cordoglio: “In piena pandemia Mattia aveva donato 200 mascherine”.

A cura di Francesco Loiacono

Mattia Rizzon

Tragico incidente stradale all'alba di oggi, giovedì 16 settembre, a Vergiate, in provincia di Varese. Un ragazzo di 27 anni, Mattia Rizzon, è morto dopo essersi scontrato contro un'auto mentre era in sella alla sua moto. Alla guida della vettura si trovava proprio un 57enne che a quanto pare lavorava nello stesso luogo del 27enne, anche se i due non erano propriamente colleghi. L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 6 del mattino su via Sempione. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre mezzi di soccorso in codice rosso, tra cui un elicottero. Purtroppo, però, i soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la vita al 27enne, morto praticamente sul colpo a causa dei traumi riportati.

In piena pandemia Mattia aveva donato gratuitamente 200 mascherine

Spetterà adesso ai carabinieri della compagnia di Gallarate ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Resta il dolore per un'altra giovane vita strappata via troppo presto. Sui social in tanti hanno pubblicato dei messaggi di cordoglio rivolti al 27enne, che era originario di Angera e oltre a essere titolare di uno studio fotografico lavorava per una cooperativa a servizio di una controllata del gruppo Leonardo. Tra i tanti messaggi ve n'è uno in particolare che descrive bene chi era la vittima: a scriverlo un soccorritore, Alessandro Cerreto, che ha raccontato come durante la prima fase della pandemia Mattia avesse deciso di donare 200 mascherine, proprio nel momento in cui era più difficile reperire i dispositivi di protezione individuale. "Oggi se ne è andato un bravissimo ragazzo – ha scritto il soccorritore – Condoglianze alla sua famiglia, morire a 27 anni è devastante".