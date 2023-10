Si schianta in moto contro un’auto: 58enne muore in provincia di Milano Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattina dell’11 ottobre a Cusago, nell’hinterland Milanese. Coinvolti una moto e un’auto: il centauro, 58 anni, ha perso la vita per le gravi ferite riportate nell’impatto con la vettura.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un uomo di 58 anni alla guida di una moto è morto alle prime luci dell'alba dell'11 ottobre in seguito alle ferite riportate nello scontro con un'auto. L'incidente stradale è avvenuto a Cusago, comune dell'hinterland Ovest di Milano. L'impatto tra i due veicoli si sarebbe verificato nei pressi di una rotonda.

Incidente stradale tra auto e moto alle porte di Milano

Il fatto è avvenuto poco dopo le 6 del mattino di mercoledì 11 ottobre. Il centauro stava percorrendo la strada provinciale 114 Baggio-Castelletto a bordo della sua moto. Arrivato all'altezza della rotonda tra via Giuseppe di Vittorio e viale Europa ha impattato con una vettura guidata da una ragazza di 22 anni. Secondo i primi rilievi effettuati, in seguito allo scontro l'uomo è stato sbalzato dal mezzo a due ruote finendo sull'asfalto.

Immediatamente è scattato l'allarme al numero unico per le emergenze. La centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia ha inviato sul posto i soccorsi. I volontari del 118 sono subito intervenuti per tentare di salvare la vita al 58enne.

Il motociclista è deceduto, illesa la ragazza alla guida dell'auto

Dopo averlo stabilizzato sul posto è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Milano. I medici non hanno potuto fare nulla perché le ferite riportate dal motociclista sono risultate troppo gravi. La 22enne alla guida dell'auto è rimasta illesa, ma per precauzione è stata comunque ricoverata in ospedale in codice verde per effettuare gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Corsico che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare le responsabilità di quanto accaduto. Nella zona dell'incidente la viabilità ha risentito delle conseguenze dell'incidente. Il traffico è stato congestionato per diverse ore per permettere la rimozione dei veicoli incidentati.