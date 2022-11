Si schianta con la sua moto contro un’auto: morto motociclista di 60 anni Un uomo di 60 anni è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’auto. Inutili i soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

A cura di Enrico Spaccini

Un incidente stradale, uno scontro tra un'auto e una moto, è costato la vita a un uomo di 60 anni. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 novembre, dopo le 17 lungo la strada provinciale Cerca, all'altezza di un benzinaio di Mediglia (nella città metropolitana di Milano).

L'incidente

Secondo le prime informazioni, il 60enne in sella alla sua moto si è scontrato contro un'auto. Un impatto che ha portato al decesso del motociclista. Sul posto è arrivata la polizia locale che, dopo aver effettuato i rilievi dell'incidente, dovrà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

I soccorsi

Per prestare soccorso al 60enne è stato fatto arrivare anche l'elicottero di Areu, per favorire un eventuale trasporto in ospedale, oltre all'ambulanza della Corce bianca di Melegnano. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Le ferite e le lesioni che ha riportato per lo schianto erano troppo gravi.