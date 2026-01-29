Si schianta con la moto contro un’auto in uscita dal parcheggio di un supermercato: è morto Paolo Sosio

Un 46enne è morto nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio all'ospedale di Circolo di Varese dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale. L'uomo, Paolo Sosio, si era schiantato con la moto contro un'auto nel territorio comunale di Cunardo (in provincia di Varese). Stando a una prima ricostruzione, la vettura stava uscendo dal parcheggio di un supermercato, quando la due ruote ha impattato contro la parte anteriore del veicolo. All'arrivo dei sanitari, il 46enne aveva perso conoscenza ed era in arresto cardiaco. Soccorsa anche la ragazza di 29 anni che si trovava al volante dell'auto, in stato di schock.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 del 28 gennaio lungo la strada provinciale 43 a Cunardo. La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Luino. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, una ragazza di 29 anni stava guidando la sua auto e stava uscendo dal parcheggio di un supermercato, per immettersi in strada. Ad un certo punto, è arrivata la moto condotta da Sosio che ha impattato contro la parte anteriore della vettura.

Il 46enne, residente nella frazione Ferrera di Varese, è stato sbalzato dalla moto e, una volta finito sull'asfalto, ha riportato un grave trauma toracico-addominale. All'arrivo dei sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze e un'auto medica, Sosio aveva perso conoscenza ed era in arresto cardiaco. Gli operatori hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e lo hanno trasportato con la massima urgenza, in condizioni disperate, all'ospedale di Circolo di Varese, dove poco dopo i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Anche la 29enne è stata accompagnata in ospedale, ma in codice verde perché sotto shock e per lievi traumi.