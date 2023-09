Si schianta con la moto contro un albero: morto un ragazzo di 19 anni Si chiamava Daniele Lamberti, il ragazzo di 19 anni che è morto sul colpo dopo che ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un albero.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 settembre, un ragazzo di 19 anni si è schiantato contro un albero tra le frazioni di San Giuseppe e Sant'Anna di Rovato (Brescia). Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, per l'adolescente non c'è stato nulla da fare.

La dinamica

La vittima si chiamava Daniele Lamberti. Il 19enne stava percorrendo via Bocchetto quando, dopo aver superato un'automobile, è finito contro un albero. La prima che lo ha soccorso è stata l'automobilista che intervistata dal quotidiano Il Giornale di Brescia ha detto: "Abbiamo provato a soccorrerlo, ma non c'è stato nulla da fare". La donna, che si trovava sull'auto con la figlia, ha spiegato che il giovane aveva il casco.

Il 19enne è morto sul colpo

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli agenti della polizia hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Gli inquirenti hanno deciso di non disporre l'autopsia. Il corpo è stato quindi affidato ai genitori per svolgere l'ultimo saluto.