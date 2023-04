Si schianta con il monopattino contro un’auto, morto un 30enne Un 30enne ha perso la vita dopo un incidente con il monopattino elettrico. Stava percorrendo via Roma a Limido Comasco quando si è schiantato contro un’auto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 30 anni che viaggiava su un monopattino elettrico si è schiantato nella mattinata di oggi, giovedì 13 aprile, contro un'auto a Limido Comasco. Per l'impatto, è volato sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, al punto che, dopo poche ore dal ricovero all'ospedale di Tradate, in provincia di Varese, il 30enne è deceduto. I carabinieri della compagnia di Cantù sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'incidente a Limido Comasco

Da quanto emerso al momento, sembra che il 30enne si stesse recando al lavoro intorno alle 6 di questa mattina. Stava percorrendo via Roma a Limido Comasco (in provincia di Como) con il suo monopattino elettrico quando, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro una Opel Corsa condotta da un 36enne di Mozzate.

L'impatto è stato così violento da farlo sbalzare a terra. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, sono intervenute sul posto l'automedica del 118 e un'ambulanza. Le sue condizioni, però, sono apparse subito molto gravi. Per questo motivo, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Leggi anche Auto si schianta contro una cancellata: morte le due persone a bordo

Il ricovero in condizioni critiche

Il 30enne, residente a Lurago Marinone, è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale di Tradate in condizioni critiche. Dopo circa tre ore dal suo ricovero, è arrivata la notizia della morte dovuta ai traumi e alle ferite troppo gravi.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cantù che, dopo aver ricostruito la dinamica dell'incidente, dovranno accertare eventuali responsabilità.