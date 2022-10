Si mette in lista d’attesa per un intervento chirurgico, viene chiamata 11 anni dopo Alla donna era state prescritta un’operazione nel 2011 ma è stata contattata dall’asse di Como soltanto qualche giorno fa.

A cura di Fabrizio Capecelatro

L’Ospedale Sant’Anna di Como

Fortunatamente ormai era riuscita a operarsi in un altro ospedale, altrimenti una signora di Como avrebbe dovuto aspettare ben undici anni prima di potersi sottoporre all'intervento chirurgico che le era stato prescritto (e quindi non si trattava di un'operazione di poca importanza). La donna è, infatti, stata chiamata dell’Asst Lariana ben undici anni dopo essersi iscritta in lista d'attesa.

Undici anni in lista d'attesa

Per motivi di riservatezza, la donna non ha voluto rivelare al quotidiano La provincia di Como, che ha raccolto la sua testimonianza, quale fosse la tipologia di intervento chirurgico che le era stato prescritto. Ma sappiamo di per certo che non si trattasse di un intervento di poco conto o di chirurgia estetica.

Certamente non era un intervento urgente o pericoloso, ma questo non giustifica che la donna – secondo l'asse Lariana – potesse aspettare ben undici anni prima di essere operata.

Leggi anche A 11 anni va in giro di notte per rubare nei negozi: il complice coetaneo è riuscito a scappare

La signora si è infatti iscritta nelle (lunghe) liste d'attesa dell'ospedale Sant’Anna nel lontano 2011 e soltanto qualche giorno fa è stata contattata dal personale sanitario per sapere se volesse ancora sottoporsi a quell'intervento, che intanto la donna ha fatto altrove.

Verifiche interne all'ospedale

L'Asst comasca ha annunciato che farà ulteriori indagini interne per ricostruire l'accaduto, anche se ha risposto al quotidiano La Provincia di Como che al momento non è possibile fornire una precisa spiegazione senza il nominativo dell'aspirante paziente. E questo lascia presupporre che potrebbero esserci altre persone nella sua stessa situazione.

La direzione sanitaria si è limitata a riferire che attualmente l'ospedale è impegnato in un importante piano per ridurre le liste d'attesa, dal momento in cui i ricoveri Covid sono diminuiti e dopo la pausa estiva.

Peccato, però, che dal 2011 al al 2020 il Coronavirus ancora non esistesse ancora, eppure per nove anni la signora non è mai stata contattata per l'intervento.