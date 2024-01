Si finge incinta e ruba due console per videogiochi: 36enne denunciata Una 36enne è stata denunciata per furto dalla polizia di Legnano (Milano). Fingendo di essere incinta, la donna era riuscita a sfuggire alla security del negozio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 36enne è stata denunciata dalla polizia di Legnano (nella Città Metropolitana di Milano) per aver rubato due console per videogiochi di ultima generazione da un negozio di elettronica. La donna infilava la merce nello zaino che portava con sé e, fingendo di essere incinta, era riuscita a scappare anche quando il personale della sicurezza l'aveva bloccata. Gli agenti sono riusciti a identificarla grazie alle telecamere di sorveglianza del negozio.

I due colpi messi a segno con lo stesso schema

La segnalazione alla polizia di Stato del Commissariato di Legnano è arrivata lo scorso 10 dicembre. Il personale della sicurezza dell'Unieuro di via Sabotino ha raccontato di aver bloccato una donna perché era stata sorpresa mentre infilava una console per videogiochi in uno zaino cercando di uscire dal negozio senza pagare. Sentendosi alle strette, la 36enne avrebbe dichiarato di essere incinta convincendo così il dipendente a lasciarla andare.

Gli agenti della polizia si sono messi subito a controllare i filmati delle telecamere di sorveglianza scoprendo che quella stessa donna aveva messo a segno un colpo identico il giorno precedente, con un'altra console infilata nello zaino.

La 36enne non era incinta

Una volta analizzati gli abiti e il volto della sospettata, i poliziotti sono riusciti a rintracciarla. Si è scoperto che la donna, una 36enne italiana, aveva alle spalle precedenti per episodi simili.

Inoltre, è stato accertato che non era incinta nonostante quanto aveva dichiarato alla security del negozio. La 36enne è stata, quindi, denunciata per furto. Il valore della merce, le due console, si aggirava intorno ai mille euro.