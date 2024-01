Ruba pannolini, 4 casse di birra e accoltella l’addetto alla sicurezza: 32enne arrestato Un 32enne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso. Insieme a un complice ha rubato pannolini e birra in un supermercato in zona Corvetto, a Milano. Bloccato dall’addetto alla sicurezza, ha provato ad ferirlo con un coltello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 32enne è stato arrestato nella giornata di ieri, giovedì 11 gennaio, a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso. L'uomo avrebbe rubato alla Conad di piazzale Bologna insieme a un complice, che è riuscito a fuggire, pannolini e quattro casse di birra. Quando l'addetto alla sicurezza si è accorto di quanto stava accadendo, è stato colpito dal 32enne con un coltellino che per fortuna non è riuscito a superare i vestiti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, l'addetto alla sicurezza del supermercato in zona Corvetto aveva notato il 32enne, cittadino egiziano, prendere una confezione di pannolini. Il vigilante, un 45enne di origini senegalesi, avrebbe poi visto l'uomo consegnare i prodotti a un complice insieme a quattro casse di birra.

Il 45enne è intervenuto riuscendo a bloccare il 32enne. Nel tentativo di liberarsi, l'uomo avrebbe estratto dalla tasca un coltellino con il quale ha cercato di ferire l'addetto alla sicurezza. La lama, lunga pochi centimetri, non è riuscita però a superare i vestiti del vigilante. Nel frattempo, però, il complice è riuscito ad allontanarsi con la merce dal valore complessivo di poco più di 100 euro.

La polizia, intervenuta sul posto pochi minuti dopo, ha arrestato il 32enne con l'accusa di rapina aggravata in concorso e ora sta indagando per riuscire a rintracciare il complice fuggito. Per quanto riguarda l'addetto alla sicurezza del supermercato, per lui non è stato necessario l'intervento dei sanitari.