Cos'è la tecnica dello scaffale con cui stanno rubando il portafoglio a molti clienti nei supermercati Una 40enne è stata arrestata con l'accusa di furto aggravato. La donna, insieme a un complice che è riuscito a fuggire, avrebbe rubato il portafoglio di una cliente di un supermercato di Como sfruttando la tecnica dello scaffale.

A cura di Enrico Spaccini

Una 40enne è stata bloccata dall'addetto alla sicurezza di un supermercato di Como che l'aveva vista mettere in borsa un portafoglio rubato. La donna, infatti, aveva in questo modo messo in atto la seconda parte della cosiddetta tecnica dello scaffale. Il suo complice si è occupato di prelevare il portafoglio dalla borsa di una cliente e nasconderlo tra la merce, mentre la 40enne pochi istanti dopo è passata per quella corsia per recuperare il bottino. L'uomo è riuscito a scappare, ma la donna sarà processata oggi, venerdì 26 gennaio, con rito direttissimo.

In cosa consiste la tecnica dello scaffale

L'episodio in questione si è verificato ieri mattina, giovedì 25 gennaio, nell'Esselunga di via Carloni a Como. Il capo della sicurezza del supermercato, intorno alle 11:30, si è accorto della presenza di due persone, un uomo e una donna, che piuttosto che guardare la merce esposta e fare acquisti, sembravano più concentrate sui clienti che si muovevano tra le corsie.

Ad un certo punto, l'uomo si è avvicinato a una cliente e, approfittando della sua distrazione, le ha estratto il portafoglio dalla borsa e lo ha riposto su uno scaffale nascosto tra la merce. Poco dopo, una donna è passata per quella corsia, ha recuperato il bottino e lo ha messo nella sua borsa.

L'arresto della 40enne e la ricerca del complice

L'addetto alla sicurezza ha provato a fermare la coppia di ladri alle casse, ma mentre bloccava la donna, l'uomo è riuscito a scappare. Si tratta di una 40enne di nazionalità cubana, residente a Milano, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia.

La donna è stata denunciata per violazione della legge sull’immigrazione e arrestata per furto aggravato. Oggi, 26 gennaio, sarà sottoposta a processo con rito direttissimo e le indagini per identificare il suo complice sono ancora in corso.