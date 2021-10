Si cerca Alessandra Spotti, la 15enne scomparsa con il fidanzato. I genitori: “Torna a casa” Da lunedì si cerca Alessandra Spotti: della 15enne non si hanno più sue notizie da quando i genitori l’hanno accompagnata in auto a scuola. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la giovane si sia allontanata con il suo ragazzo di 18 anni. Intanto i suoi genitori lanciano un appello: “Non aver timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo”.

A cura di Giorgia Venturini

Non si hanno più notizie di Alessandra Spotti da lunedì, da quando la 15enne è stata vista insieme a un ragazzo di 18 anni, probabilmente il suo fidanzato. Da allora i genitori stanno lanciando appelli anche via social: "Non aver timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo". L'ultima volta che i genitori l'hanno vista era lunedì mattina: l'hanno accompagna a scuola a Cremona. La madre spiega – come riporta La Provincia di Cremona – che la ragazza sta passando un periodo difficile "per questo la portavamo in macchina. Non ci sentivamo tranquilli. E avevamo ragione, visto quel che è successo".

Sia la famiglia della ragazza che del ragazzo hanno denunciato la scomparsa

Lunedì dopo essere scesa dall'auto Alessandra non è entrata a scuola e si è allontanata con l'amico. Le generalità del ragazzo non sono state rese pubbliche, quello che si sa per certo è che la 15enne aveva presentato il ragazzo come un coetaneo tenendo invece nascosto che si trattava di un maggiorenne. Ora entrambe le famiglie hanno denunciato la scomparsa dei figli: al momento di loro ancora nessuna traccia. Sui social intanto continuano a lanciare appelli: in poco tempo la foto di Alessandra ha riempito le bacheche di Facebook. Tutti invitano in caso di ritrovamento di segnalare le forze dell'ordine. Sugli appelli fanno riferimento all'amico di Alessandra come il suo fidanzato: le forze dell'ordine stanno cercando di capire dove i due possano essere fuggiti e soprattutto le cause del loro allontanamento. Non è ancora chiaro se i due frequentano la stessa scuola o gli stessi amici. Ora i genitori di Alessandra sperano solo che la figlia torni a casa.