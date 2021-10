Si cerca ancora Alessandra Spotti: la 15enne ha consegnato il cellulare a un’amica prima di sparire Dopo quasi una settimana non si hanno ancora notizie della 15enne Alessandra Spotti, scomparsa da lunedì insieme al ragazzo di 18 anni. La giovane ha prima consegnato il telefono a una amica e con soli 20 euro in tasca si è allontanata. In questi giorni sono arrivate alcune segnalazioni ma dei due giovani ancora nessuna notizia.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva consegnato il cellulare a un'amica Alessandra Spotti. In tasca aveva solo 20 euro. Poi si è allontanata con il fidanzato di 18 anni. Da lunedì non si hanno più notizie della 15enne di Cremona: per giorni i genitori hanno lanciato appelli sui social rivolgendosi direttamente alla figlia e invitandola a tornare a casa perché "ti vogliamo bene". Ad oggi domenica 31 ottobre sono arrivate alcune segnalazioni ma non si hanno ancora notizie di Alessandra.

Sono arrivate alcune segnalazioni ma dei giovani ancora nessuna notizia

I genitori hanno vista la figlia l'ultima volta lunedì mattina: la madre l'aveva accompagnata in macchina a scuola e poi il silenzio. Si sa che Alessandra non è mai entrata a scuola, ha consegnato il cellulare all'amica e ha raggiunto il 18enne. Al momento della scomparsa la 15enne aveva indosso un giubbino nero, zaino nero, jens e scarpe bianche. Segno distintivo, un piercing al naso. La Questura a Fanpage.it spiega che al momento non si sa ancora dove si trova la giovane coppia: forse i due sono saliti su un treno e raggiunto un altra città. Poche ore dopo la scomparsa entrambe le famiglie hanno denunciato la scomparsa dei figli. La madre è preoccupata perché Alessandra sta passando un pericolo difficile e "per questo la portavamo in macchina. Non ci sentivamo tranquilli. E avevamo ragione, visto quel che è successo". Intanto continuano gli appelli sui social che invita a chiamare le forze dell'ordine se si hanno notizie sulla giovane. Restano ancora sconosciute le cause di un possibile allontanamento dalla città di Cremona. Intanto la famiglia chiede di condividere il più possibile la foto di Alessandra.