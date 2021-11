Ritrovata la 15enne Alessandra Spotti, scomparsa con il fidanzatino: è a Torino Ritrovata Alessandra Spotti, la quindicenne di Cremona scomparsa lunedì scorso: la ragazza, accompagnata al liceo dai genitori, non era mai entrata a scuola, ma si era allontanata con il fidanzato di 18 anni, nei pressi della stazione, dopo essersi sbarazzata del cellulare. Era a Torino, forse per una “fuga d’amore”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ritrovata Alessandra Spotti, la 15enne cremonese scomparsa lo scorso lunedì dalla cittadina del Torrazzo, dopo che il padre l'aveva accompagnata al liceo di via Palestro, che la giovane frequenta. L'ultimo avvistamento era stato nei pressi della stazione, in compagnia del fidanzatino di 18 anni. Entrambi si erano "sbarazzati" dei rispettivi cellulari prima di diventare irreperibili. Solo stamattina, a distanza di una settimana, finalmente Alessandra è stata ritrovata: si trova a Torino, forse per una "fuga d'amore" con il proprio ragazzo.

Lunedì scorso la giovane non era mai entrata nel liceo dove era stata accompagnata: aveva lasciato il cellulare ad un'amica e poi si era allontanata assieme al giovane compagno, con soli venti euro in tasca. I genitori di entrambi i giovanissimi avevano denunciato la loro scomparsa già lunedì sera, ma dei due nessuna traccia. La famiglia della ragazza si era detta preoccupata soprattutto perché la ragazza non stava attraversando un bel periodo, e per questo avevano deciso di accompagnarla personalmente in automobile a scuola. Precauzione che si è rivelata inutile, perché la giovane si era comunque allontanata da scuola riuscendo anche a far perdere le proprie tracce. Fortunatamente la vicenda ha avuto un finale positivo: questa mattina è stata la madre a confermare che Alessandra, segnalata diverse volte in questi giorni ma spesso senza alcun riscontro verificabile, è stata ritrovata sana e salva. Si trova a Torino, dove forse si era recata già quel giorno, quando era stata ripresa dalle telecamere della stazione di Cremona assieme al compagno, probabilmente proprio in procinto di raggiungere il treno per il capoluogo piemontese.