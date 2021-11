Monza e Brianza, ragazzino di 14 anni scomparso da lunedì: l’appello dei famigliari Leonardo ha 14 anni ed è scomparso ieri pomeriggio, dopo la scuola, da Mede: ha una felpa arancione, pantaloni grigi, un giubbotto nero e uno zaino grigio.

A cura di Ilaria Quattrone

Leonardo Zelada, il 14enne scomparso (Fonte: Associazione Penelope Lombardia)

Da lunedì 29 novembre non si hanno più notizie di Leonardo Zelada: il ragazzo di 14 anni scomparso da Meda, comune in provincia di Monza e Brianza. Su Facebook, l'associazione Penelope Lombardia ha lanciato un appello per aiutare la famiglia nelle ricerche. L'adolescente infatti è sparito nel nulla. Dopo la denuncia dei famigliari, le forze dell'ordine si sono attivate per ritrovare il giovane. Per il momento però non si hanno notizie.

L'ultimo giorno aveva un felpa arancione fosforescente

Leonardo ha 14 anni ed è alto 1,62 metri. È magro, ha i capelli biondi, gli occhi castani e porta gli occhiali. L'ultimo giorno che è stato avvistato aveva una felpa arancione fosforescente, un giubbotto nero e dei pantaloni grigi. Inoltre aveva con sé anche uno zaino grigio. Secondo quanto riportato nel volantino, condiviso sui social dall'Associazione Penelope, il ragazzo è stato avvistato in diverse zone: lo hanno visto a Milano Nord, a Ca' Granda, in Fulvio Testi e vicino Parco Nord.

Il 14enne si è allontanato dopo scuola

Dalle prime informazioni che si hanno il 14enne, che vive a Seregno, si sarebbe allontanato dopo la scuola intorno alle 15 di ieri pomeriggio. Oltre all'associazione Penelope si sono mobilitati anche diversi genitori dei compagni di scuola di Leonardo. L'intera comunità è in allerta e sta cercando di dare una mano nel ritrovamento del ragazzo. Intanto l'associazione, attraverso il volantino, invita poi chiunque possa averlo visto di contattare le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 o di contattare direttamente l'organizzazione al numero 380/7814931.