Accende un petardo in un campo sportivo di Villa Guardia: 15enne perde una mano

Incidente in un campo sportivo a Villa Guardia (Como): un ragazzino di 15 anni ha fatto esplodere un petardo e ha perso una mano.

Nella serata di ieri sera, lunedì 1 giugno 2026, si è verificato un gravissimo incidente in un campo sportivo di Villa Guardia, che si trova in provincia di Como. Precisamente, attorno alle 23, un ragazzino di quindici anni, originario di Solbiate con Cagno, ha fatto esplodere un petardo. A causa di questa attività, ha perso una mano.

L'adolescente si trovava con alcuni amici. Durante una festa, ha deciso di far esplodere l'ordigno e si è ferito. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasportato il 15enne d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Como.

I medici lo hanno operato immediatamente. Purtroppo però non è stato possibile salvargli la mano: il ragazzo ha subito un'amputazione. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto i rilievi del caso. I militari stanno infatti cercando di ricostruire l'accaduto. In particolare da dove proveniva l'esplosivo, se sia stato costruito artigianalmente, chi potrebbe averglielo ceduto o se lo abbia costruito da solo. Potrebbero essere fondamentali le parole degli amici e dello stesso quindicenne. Nelle prossime ore, quindi, potrebbero arrivare particolari sull'intera vicenda e potrebbero essere accertate eventuali responsabilità.