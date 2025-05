Si accascia durante una festa, morta una studentessa di 18 anni: stavano festeggiando la fine dell’anno scolastico

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Foto di repertorio

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 29 maggio, una studentessa di 18 anni ha perso la vita mentre si trovava per festeggiare l'imminente fine dell'anno scolastico in un'area verde attrezzata adiacente al Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Stando a quanto riferito, la causa del decesso sarebbe da ricondurre a un malore.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, la ragazza si sarebbe sentita male intorno alle ore 12:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi della festa alle ore 12:02 a bordo di un'ambulanza, di un'automedica e di un elisoccroso in codice rosso.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la ragazza era impegnata in una sorta di saggio di fine anno con musica, canti e danze quando all'improvviso sarebbe caduta a terra. Inutili sono stati tentativi prima degli insegnanti e poi dei soccorritori di rianimarla. Così, una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso immediatamente di trasportare in codice rosso e a bordo dell'elisoccorso la ragazza, che soffriva di pregresse patologie cardiache, all'ospedale di Legnano, in provincia di Milano. Una volta lì, però, ogni tentativo di salvarla è stato inutile e la 18enne è deceduta poco dopo l'arrivo intorno alle ore 13:00.