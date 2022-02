Sgominata la baby gang di Città Studi a Milano: 5 minori arrestati per violente rapine Cinque minori sono stati arrestati dalla polizia a Milano per due rapine nella zona di Città studi. Il branco agiva con violenza e per futili motivi: quattro di loro avevano precedenti specifici.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Cinque ragazzini minorenni, due dei quali erano già in carcere, sono stati arrestati dalla polizia a Milano con l'accusa di aver commesso due violente rapine nella zona di Città studi. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi in piazza Leonardo da Vinci, luogo di ritrovo notturno di molti giovani che frequentano il Politecnico o vivono nella zona. Gli arrestati, quattro ragazzi e una ragazza, quattro dei quali già con precedenti per reati analoghi, secondo quanto emerso dalle indagini agivano in gruppo: aggredivano le loro vittime spesso usando a pretesto futili motivi e poi le rapinavano usando violenza nei loro confronti. Per la scelta dei "bersagli" delle loro rapine il branco si rivolgeva verso giovani indifesi o in forte inferiorità numerica, aggredendoli soprattutto nelle ore serali o notturne.

Nel branco anche una ragazza: quattro su cinque hanno precedenti

Considerando la gravità delle accuse e il concreto pericolo di reiterazione del reato, legato anche alle condotte dei cinque minorenni, lo scorso 7 febbraio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano ha emesso nei confronti degli indagati un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Due dei cinque componenti della baby gang sono già detenuti in un penitenziario minorile, in quanto erano destinatari di un ordine di esecuzione della misura dell'aggravamento della misura cautelare, con custodia in carcere per 30 giorni, in relazione ad altre vicende. Gli altri tre ragazzi sono invece stati rintracciati presso le loro abitazioni nella mattinata di oggi: due di loro finiranno in carcere mentre il terzo sarà collocato in una comunità.