Chiesta la scarcerazione del rapper Baby Gang arrestato per rapina, violenze e minacce

A cura di Ilaria Quattrone

È stata chiesta la scarcerazione per Baby Gang, il rapper che insieme al collega Neima Ezza e a un 18enne è stato arrestato il 19 gennaio con l'accusa di aver rapinato, minacciato e picchiato, in quattro occasioni, alcuni giovani tra i 19 e i 23 anni. Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhub, è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Amine Ez Zaaraoui, il cui nome d'arte è Neima Ezza, e l'altro 18enne sono stati invece posti agli arresti domiciliari.

baby gang e neima ezza

Baby Gang ha risposto a tutte le domande del giudice

Sulla base di quanto detto a Fanpage.it dall'avvocato Niccolò Vecchioni, che difende Baby Gang, durante l'interrogatorio il 20enne ha risposto alle domande del giudice e ricostruito le giornate in cui sono avvenute le due rapine contestategli. Il 12 luglio, giorno della rapina a Vignate, il ragazzo si trovava nel comune, ma solo fino alle 13.38 mentre la rapina è stata alle 20.20: "Questo è dimostrato dai dati relativi alla localizzazione del suo telefono. Non ci sono quindi elementi – spiega il legale a Fanpage.it – che dimostrano che quella sera lui fosse lì e possa essere l'autore materiale del reato. Anche perché nella serata del 12 luglio lui si è spostato verso la Riviera Romagnola dove doveva esibirsi in un locale".

Chiesta la scarcerazione del rapper

Relativamente all'altro episodio contestato, avvenuto due mesi prima alle colonne di San Lorenzo, lo stesso giudice ha rilevato l'inconsistenza degli indizi pur in presenza del riconoscimento da parte della vittima: "Il suo cellulare in quelle ore – racconta ancora Vecchioni a Fanpage.it – lo ha localizzato in un altro Comune. Questo stesso criterio di valutazione non è stato però applicato dal giudice per l'episodio di Vignate. Una scelta che riteniamo non condivisibile". Il legale ha fatto sapere a Fanpage.it che è stata chiesta la scarcerazione di Baby Gang e la decisione sarà presa nei primi giorni della prossima settimana.