Arrestati i rapper Baby Gang e Neima Ezza: sono accusati di minacce, violenza e rapine Sono stati arrestati i rapper Baby Gang e Neima Eizza: per loro le accuse sono di rapina a danni di giovani ragazzi.

A cura di Ilaria Quattrone

Minacce, botte e rapine: sono questi i reati contestati a due giovani rapper e un terzo ragazzo che nella giornata di ieri, mercoledì 19 gennaio, sono stati arrestati in un'operazione condotta dalla polizia di stato e dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Milano. Secondo l'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Scuderi su richiesta del pubblico ministero Lesti, è stato disposto che il rapper di vent'anni Zaccaria Mouhub, in arte Baby Gang, venga sottoposto alla misura cautelare in carcere mentre gli altri due ragazzi (il rapper 20enne Amine Ez Zaaraoui, in arte Neima Ezza e un 18enne) vengano sottoposti agli arresti domiciliari.

Il rapper Neima Ezza

Si sarebbero fatti consegnare soldi e gioielli

Gli arresti sono stati eseguiti tra il capoluogo meneghino e Sondrio: gli episodi contestati sono quattro e sarebbero avvenuti tra Milano e Vignate, altro comune del Milanese. Sulla base delle indagini condotte dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Milano e dei militari della compagnia Carabinieri di Pioltello, è emerso che i tre avrebbero avvicinato le vittime forti "della superiorità numerica e delle minacce" e si sarebbero fatti consegnare soldi, gioielli e altri effetti personali.

Il rapper Baby Gang

Si cercano eventuali complici

Le vittime sono state aggredite alle Colonne di San Lorenzo e in piazza Vetra: le aggressioni risalgono al maggio 2021. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state bloccate e picchiate per poi essere derubate di alcune collanine d'oro. Due mesi più tardi, a Vignate altre due persone sono state avvicinate da due giovani. Uno di loro avrebbe avuto con sé una pistola e avrebbe rubato denaro, auricolari e le chiavi dell'auto. Le chiavi sono state portate via affinché non venissero seguiti. Sembrerebbe che i tre non abbiano agito da soli: sono infatti in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici.

La Questura di Sondrio aveva chiesto la sorveglianza speciale per Baby Gang

Già il 12 gennaio la Questura di Sondrio aveva chiesto la sorveglianza speciale nei confronti di Baby Gang. Sulla questione deciderà l'8 febbraio la corte della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia. Nella richiesta è stato scritto che il 20enne sarebbe socialmente pericoloso e dedito a commettere reati. Il rapper ha inoltre collezionato tra il 2020 e il 2021 un lungo elenco di denunce e di Daspo. In particolare sono stati emessi nelle città di Lecco, anche Milano, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Bellaria Igea Marina.