Sfrattato dopo la morte della moglie, 57enne costretto a vivere in auto da quattro mesi Un uomo di 57 anni è stato sfrattato perché non è più riuscito a pagare l’affitto dopo la morte della moglie. Da quattro mesi vive in auto e i servizi sociali del comune di Opera si sono attivati per cercargli un luogo dignitoso in cui vivere.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Troyan Pavlovyc ha 57 anni e da quattro mesi vive nella sua auto perché non ha più una casa in cui vivere. È stato sfrattato dalla sua casa di Opera, comune della Città Metropolitana di Milano, poco essere rimasto vedovo e ora si affida ai servizi sociali per trovare un vero letto in cui dormire.

Da quattro mesi dorme in auto dopo essere stato sfrattato

La storia di Pavlovyc è stata raccontata da Il Giorno. L'uomo è originario di Černivci, una città del Sud-Ovest dell'Ucraina poco lontana dal confine con la Romania. Dopo la morte della moglie, il 57enne non è più riuscito a far fronte ai pagamenti dell'affitto di casa ed è stato sfrattato. Si è trovato così a dover raccogliere i suoi averi e trasferirsi per strada trascorrendo la notte nella sua auto.

Gli agenti della Polizia Locale hanno notato la situazione e hanno avvertito i servizi sociali del comune di Opera. Gli uffici competenti si sono attivati per comprendere la situazione e individuare quale aiuto fornire all'uomo. Considerando lo stato fisico e cognitivo e le condizione economiche dell'uomo, è stato deciso di sottoporlo a una visita medica da parte del personale della Croce Rossa di Opera. Successivamente, l'amministrazione comunale lo ha inserito tra i beneficiari del servizio di consegna dei pasti, in attesa di trovare un luogo di accoglienza.

Il 57enne non ha intenzione di tornare in Ucraina

Nel suo Paese d'origine Pavlovyc trovare ospitalità presso alcuni parenti, ma non avrebbe intenzione di tornare in Ucraina anche se la sua città natale non è interessata dalla guerra in corso. Al momento il 57enne frequenta un centro diurno di Milano dedicato alle persone senza fissa dimora dove è possibile mangiare e curare la propria igiene personale. Il prossimo passo sarà trovare un'altra struttura adatta a ospitarlo per un tempo più lungo.