Come sta la bambina di 6 mesi buttata a terra dal padre durante una lite con la moglie È in fase di dimissioni la piccola di 6 mesi ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stata scaraventata per terra dal padre durante un litigio con la moglie. Per l’uomo è scattata invece una denuncia per lesioni aggravate e maltrattamenti, con il divieto di avvicinarsi a moglie e figlia.

È in fase di dimissioni la piccola di 6 mesi ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stata scaraventata per terra dal padre durante un litigio con la moglie: le sue condizioni, dopo il trauma cranico che l'aveva condotta in ospedale, sono in deciso miglioramento. Per l'uomo, invece, è scattata una denuncia per lesioni aggravate e maltrattamenti, con tanto di divieto di avvicinamento a moglie e figlia.

A raccontare dell'episodio era stata la madre stessa, una volta giunta al Pronto soccorso dell'ospedale: al personale sanitario e alla polizia aveva spiegato inoltre di essere da tempo vittima di maltrattamenti da parte del marito, 23 anni, italo-tunisino domiciliato a Pavia. "Solo un incidente" per il coniuge, che davanti agli inquirenti si è difeso sostenendo di non aver mai scagliato volontariamente la bimba a terra, ma di averla lasciata scivolare per sbaglio dalle sue braccia durante la lite domestica. "Ha buttato la bambina giù mentre cercava di dare un pugno al televisore", la versione della donna.

E proprio grazie al suo racconto, adesso, è stato possibile attivare la procedura di Codice rosso, indotto per tutelare fin da subito le vittime di violenza: l'uomo, infatti, è stato immediatamente allontanato dal nucleo familiare, ed è stato ricollocato da alcuni parenti della zona.