Uomo perde la vita in uno schianto tra tre auto a Ghedi: la moglie muore dopo il ricovero in ospedale Il 76enne Morando Landini ha perso la vita durante un incidente che ha coinvolto tre mezzi a Ghedi, in provincia di Brescia: la moglie che era in auto con l’uomo è morta purtroppo dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

È morta anche la donna coinvolta nel gravissimo incidente nel comune di Ghedi, provincia di Brescia. Era ricoverata in ospedale in prognosi riservata dove è arrivata subito dopo lo schianto lungo l’ex statale Lenese. Nello scontro tra due auto è morto anche il marito della donna, il 76enne Morando Landini.

La dinamica dell'incidente

La dinamica è ancora da chiarire nel dettaglio ma sembrerebbe che la coppia stava viaggiando in direzione Leno su una Suzuki bianca quando per cause ancora da chiarire è andata a urtare un'auto che arrivata nel senso opposto della carreggiata. L'auto con a bordo marito e moglie è andata così in testa cosa impattando violentemente con un furgone che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. L'impatto è stato talmente violento che il 76enne è morto sul colpo.

La donna morta dopo il ricovero in ospedale

La donna è stata immediatamente soccorsa sul posto dove sono arrivate un'automedica e tre ambulanze della Croce Rossa di Ghedi e della Croce Rossa di Calvisano. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo mentre Maresca Magherini è stata portata con la massima urgenza alla Poliambulanza di Brescia. Qui purtroppo è morta nella notte: i medici con una operazione avevano provato in tutti i modi a salvare la vita alla donna.

Leggi anche Violento schianto tra auto e moto a Monza: soccorso un uomo in codice rosso

Con ferite meno gravi invece i conducenti degli altri due mezzi coinvolti nell'incidente: la donna di 48 anni alla guida di un'auto è stata portata in ospedale in codice giallo, mentre l'uomo alla guida del furgoncino ha riportato ferite lieve. Per accertamenti è stato portato anche lui in ospedale.