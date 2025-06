video suggerito

Sequestra lo scuolabus per lo stipendio in ritardo e viene aggredito dai datori di lavoro: 29enne in ospedale Un giovane di 29 anni ha sequestrato lo scuolabus della cooperativa di cui è socio dopo aver saputo che avrebbe preso in ritardo lo stipendio. In reazione, i datori di lavoro lo avrebbero raggiunto sotto casa e lì lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Sul caso stanno indagano i carabinieri.

A cura di Giulia Ghirardi

Foto di repertorio

Sequestra lo scuolabus della cooperativa di cui è socio dopo aver saputo che avrebbe preso in ritardo lo stipendio. Come conseguenza, i datori di lavoro lo avrebbero raggiunto sotto casa dove lo avrebbero aggredito violentemente con calci e pugni. È questo quanto è stato denunciato ai carabinieri da un 29enne residente a Certosa, un piccolo comune in provincia di Pavia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, dopo aver preso lo scuolabus come di consueto l'uomo lo avrebbe, però, parcheggiato davanti a casa senza fare ritorno in deposito. Lì, sotto la sua abitazione – secondo il racconto fatto in caserma ai carabinieri – sarebbe stato poi raggiunto dai suoi datori di lavoro. Gli uomini, sopraggiunti con l'intento di farsi restituire le chiavi del mezzo, avrebbero prima iniziato a urlare intimando al 29enne di fare come dicevano, ma constatata la resistenza dell'uomo avrebbero quindi iniziato a picchiarlo violentemente.

In seguito all'aggressione, il giovane è stato trasportato in ospedale e, dopo aver ricevuto le prime cure, i medici gli hanno riconosciuto una prognosi di 45 giorni per le ferite riportate. Subito dopo il ricovero il 29enne ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri che, al momento, sarebbero al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le eventuali responsabilità di tutte le persone coinvolte.