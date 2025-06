video suggerito

Due studenti minacciati sul bus con una pistola: dall'aggressione all'intervento del padre con il falcetto Un uomo ha estratto una pistola e l'ha puntata contro due ragazzi per farsi consegnare soldi e cellulari. Una delle vittime è riuscita a chiedere aiuto al padre, che è intervenuto con un falcetto e ha aggredito il rapinatore. Ecco che cosa è accaduto.

A cura di Giulia Ghirardi

"C'è un uomo armato di pistola". Sono alcuni liceali a riferirlo alla pattuglia del Pronto Intervento in transito davanti alle scuole superiori Romano di Lombardia (Bergamo) poco dopo le 7:30 di ieri mattina, mercoledì 4 giugno. Indicano un autobus fermo nel parcheggio pieno di studenti e genitori. Come poi ricostruito dagli agenti, proprio a bordo di quel mezzo un 47enne aveva poco prima puntato l'arma contro due ragazzi con l'intento di rapinarli prima di essere bloccato dal padre di uno dei due che è intervenuto ferendolo con un falcetto.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, in un primo momento gli agenti della locale non riuscivano a capire se si trattasse di uno scherzo, ma vedendo che i ragazzi continuavano a insistere indicando l'autobus sono andati a controllare e una volta lì, nascosto dietro l'autobus, hanno trovato una persona che sanguinava. Inizialmente hanno pensato si trattasse di una delle vittime, invece, come è poi stato scoperto, l'uomo era in realtà l'aggressore che si era nascosto all'arrivo del papà di uno dei ragazzi armato di falcetto.

Come è stato ricostruito dagli agenti, tutto sarebbe iniziato a bordo dell'autobus in corsa quando improvvisamente l'uomo avrebbe puntato la pistola contro i ragazzi intimando loro di consegnare soldi e cellulare. È allora che i ragazzi si sarebbero messi a urlare chiedendo all'autista di fermarsi per scappare in strada. Nonostante il rapinatore continuasse a tenere puntata la pistola contro di loro, uno dei due ragazzi è , però, riuscito ad approfittare della confusione per chiamare il padre e raccontargli cosa stava accadendo. L'uomo si sarebbe quindi fiondato sul luogo dell'aggressione e, armato di falcetto, avrebbe iniziato a litigare con l'aggressore dandogli un colpo di falcetto sul braccio provocandogli una profonda lesione.

È a quel punto che è intervenuta la pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale di Romano che ha bloccato il rapinatore e il padre armato. Chiamata l'ambulanza, il rapinatore, un 47enne con precedenti residente a Fontanella, è stato arrestato per tentata rapina, mentre il padre del ragazzo è stato denunciato per lesioni volontarie. Al momento, sono ancora in corso gli accertamenti necessari per cercare di capire se sia stato un episodio occasionale oppure se ci siano già stati precedenti.