Rapina due ragazzi sul bus minacciandoli con una pistola e viene picchiato da un papà con una roncola: arrestato Ieri mattina a Romano di Lombardia (Bergamo), un uomo ha estratto una pistola e l'ha puntata contro due ragazzi per farsi consegnare soldi e cellulari. L'autista si è fermato in un piazzale e una delle due vittime è riuscita a chiedere aiuto al padre, che è arrivato con una roncola e ha cominciato a picchiare il rapinatore. L'aggressore è stato arrestato, mentre il papà del ragazzo è stato denunciato.

Ieri mattina a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, su un bus pieno di studenti e altri passeggeri, un uomo ha tirato fuori una pistola e l'ha puntata contro due ragazzi per farsi consegnare i portafogli e i cellulari. L'autista ha fermato il bus nel piazzale della stazione e ha aperto le porte permettendo a chi era a bordo di scappare: in quel frangente uno dei ragazzi è riuscito a chiedere aiuto con una telefonata al padre, che è arrivato e ha colpito il rapinatore con una roncola.

L'episodio è successo attorno alle 8 di ieri, mercoledì 4 giugno, sulla linea del pullman diretta alla stazione ferroviaria di Romano. Improvvisamente durante il tragitto un uomo ha estratto una pistola, che successivamente si sarebbe scoperto essere una scacciacani priva del tappo rosso. Il rapinatore ha puntato l'arma contro due ragazzi indiani, minacciandoli per farsi consegnare soldi e telefoni. La vista dell'arma ha scatenato il panico a bordo del pullman e il conducente ha fermato il mezzo nel piazzale della stazione per lasciare uscire i passeggeri. Nonostante il rapinatore continuasse a tenere puntata la pistola contro di loro, uno dei due ragazzi è riuscito ad approfittare della confusione del momento per chiamare il padre e raccontargli cosa stava accadendo.

Nel frattempo anche i passeggeri e alcuni passanti hanno dato l'allarme chiamando la Polizia. Sul posto è arrivata la Polizia Locale del distretto della bassa orientale, che si trovava già sul posto per alcuni controlli. Pochi minuti dopo anche il papà del ragazzo è arrivato sul piazzale impugnando una roncola e ha colpito il rapinatore. La Polizia, con l'aiuto dei carabinieri, hanno immobilizzato i due uomini. Il rapinatore, un 47enne con precedenti residente a Fontanella, è stato arrestato, mentre il padre del ragazzo è stato denunciato.