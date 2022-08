Sei ragazzi si sono arrampicati sul tetto del Duomo di Como: volevano scattare una foto Sei ragazzi sono saliti sul tetto del Duomo di Como per scattare alcune foto: sono stati fatti scendere e portati in Questura.

A cura di Ilaria Quattrone

Follia all'alba di oggi, sabato 27 agosto, dove sei ragazzi si sono arrampicati sul tetto del Duomo di Como solo per scattare alcune foto: tutti loro sono stati recuperati dai vigili del fuoco che sono stati allertati dalle forze dell'ordine, le quali – a loro volta – sono state contattate da alcuni passanti. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza il gruppo di giovani.

I sei erano saliti sul tetto per scattare alcune foto

La loro voleva probabilmente essere una bravata. Un atto che però rischiava di mettere in pericolo le loro vita e poteva finire presto in tragedia: i sei, tra i ventidue e i trentadue anni, si sono arrampicati sul tetto del Duomo al solo scopo di poter scattare qualche foto. Alcune persone, presenti in piazza, si sono rese conto della loro presenza. Per questo motivo, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti hanno poi allertato i vigili del fuoco, arrivati sul posto con l'autoscala.

I vigili del fuoco hanno verificato che non fossero stati commessi danni

Oltre a loro sono intervenute anche i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica: per nessuno di loro è stato però necessario il ricovero in ospedale o l'assistenza medica. Nel gruppo erano presenti anche due ragazze: in base ai primi accertamenti, sembrerebbe che i sei siano saliti dall'esterno e arrampicandosi dal lato del Broletto: inoltre sembrerebbe che uno dei ragazzi avesse anche dell'attrezzatura professionale. I sei sono stati poi portati in Questura per essere identificati mentre i vigili del fuoco hanno verificato che non fossero stati commessi danni al Duomo.