Scopre il tradimento del marito e diffonde il video con l'amante: condannata per revenge porn Una donna residente a Cremona è stata condannata dal Tribunale a 1 anno di reclusione (con pena sospesa) e al risarcimento di 15mila euro alla vittima. Aveva trovato nel telefono del marito il filmato di un rapporto sessuale con la sua migliore amica, che non sapeva di essere ripresa.

"Sei l’amante di mio marito. Ti metto su Facebook e su YouTube, così tutta Cremona saprà cosa hai fatto. Te la farò pagare a caro prezzo". Ma è stata l'autrice di questo gesto, una moglie ferita dal tradimento del coniuge con la migliore amica, a essere severamente punita.

La donna, residente in zona, è stata condannata dal Tribunale di Cremona a 1 anno di reclusione (con pena sospesa) e al risarcimento di 15mila euro all'amica, che si era costituita parte civile, con l'accusa di revenge porn: secondo i giudici, avrebbe divulgato online un video in cui il marito faceva sesso con l'amante (che non sapeva di essere ripresa) all'interno del camion che l'uomo utilizzava per lavoro.

Accuse strenuamente negate dalla diretta interessata che, dal canto suo, ha sempre dichiarato di aver inviato il video girato di nascosto con il telefonino del marito solamente a un paio di conoscenti. "Lui mi ha rovinato la vita, i miei figli rovinati, ma io ho girato il video non perché diventasse pubblico" le sue parole, riportate da Corriere della Sera. "Io l’ho inoltrato solo a una mia amica che non ci credeva e a mia cugina. Mi ha detto: Ma è impossibile, quando lo vedo, tuo marito è una brava persona, innamorato della famiglia. Invece no, era tutto il contrario".

Di diverso avviso l'amica coinvolta in questa vicenda. "Dopo molta insistenza e lunghi corteggiamenti, ai primi mesi del 2017 ho accettato di uscire con lui senza dire nulla a mio marito, ma poi ho troncato la relazione nel 2018. Non sapevo della telecamera nel camion, non l'avrei mai autorizzata", la sua testimonianza.

Fino al giorno, nell'estate del 2019, in cui la moglie tradita si presenta sul posto di lavoro, su tutte le furie. "Mi ha detto: Sei l’amante di mio marito, ti farò vedere io le prove dei tuoi incontri. Ti metto su Facebook e su YouTube, così tutta Cremona saprà cosa hai fatto, te la farò pagare. Poi, su Messenger, da un profilo mi sono arrivati degli screenshot":