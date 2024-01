Scoppia una rissa fuori dalla discoteca, 22enne accoltellato più volte all’addome: è grave Alle prime ore del 13 gennaio, sulla strada appena fuori il parcheggio della discoteca Costez di Grumello del Monte (Bergamo), è scoppiata una rissa tra 4 giovani. Un 22enne è stato raggiunto da diverse coltellate all’addome e ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 22enne è stato accoltellato più volte all'addome al termine di una rissa scoppiata a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, lungo una strada appena fuori dal parcheggio della discoteca Costez alle prime ore di sabato 13 gennaio. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della Stazione locale, si sarebbero azzuffati in quattro e uno di loro ha colpito il 22enne di Gorlago con una lama. Il ragazzo ora si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in coma farmacologico. La prognosi è riservata e le sue condizioni considerate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La rissa e l'accoltellamento

La rissa sarebbe scoppiata intorno alle 4:30 in via dei Morenghi a Grumello del Monte. Si tratta di una strada che conduce sia al parcheggio della discoteca Costez che a quello di un McDonald's. Al momento, non è chiaro se i quattro giovani coinvolti venivano dal locale o dal ristorante.

Durante quei momenti di violenza, il 22enne di Gorlago, incensurato, è stato raggiunto all'addome da diverse coltellate. Una volta che si è disteso a terra, ferito, gli altri sono fuggiti lasciandolo da solo agonizzante sull'asfalto. Il ragazzo è riuscito, poi, a trascinarsi fino quasi all'entrata della discoteca e a chiedere aiuto agli addetti alla sicurezza. Preso il kit di pronto soccorso, gli è stata tamponata la ferita in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Le indagini dei carabinieri e l'arma non ancora trovata

Sul posto sono intervenute un’automedica, un’auto infermierizzata e un’ambulanza, insieme ai carabinieri della Stazione di Grumello del Monte. I sanitari si sono occupati di trasportare il 22enne in ospedale, mentre i militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze anche degli amici del ferito.

I carabinieri, nelle ore seguenti, hanno setacciato l'area intorno alla discoteca per cercare l'arma usata per l'accoltellamento del 22enne, che però non è stata ancora trovata. Nel frattempo, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza dei locali e delle aziende della zona.