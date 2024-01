Il 23enne che ha accoltello un ragazzo fuori dalla discoteca: “Ero ubriaco, non riuscivo a controllarmi” Il 23enne arrestato per aver accoltellato un coetaneo fuori dalla discoteca bergamasca Costez ha raccontato quanto successo la notte tra il 12 e 13 gennaio. Il giovane operaio ha detto di non riuscire a concepire di aver accoltellato un ragazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Daniele Mazzucchelli, il 23enne bresciano arrestato per aver accoltellato un coetaneo nei pressi della discoteca Costez di Grumello del Monte (Bergamo), "ha ammesso e aiutato a ricostruire l'accaduto nel limite del possibile", ha detto il suo avvocato Gianbattista Scalvi. Il ragazzo ha spiegato ai carabinieri della caserma di via delle Valli e al pm Fabio Magnolo che quella notte, tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, era ubriaco al punto "da non riuscire a controllare il proprio agire" e che ora "non riesce nemmeno a concepire di aver potuto accoltellare un ragazzo". La vittima si trova ancora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni gravissime e in coma farmacologico.

I cori da stadio e la rissa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due gruppi di ragazzi avevano avuto uno scambio verbale intorno alle 4:30 di sabato 13 gennaio mentre stavano uscendo dal parcheggio della discoteca Costez. Tre ragazzi bergamaschi cantavano un coro del Milan per i fatti propri, mentre due bresciani si sarebbero messi a fare lo stesso ma in versione interista.

Non è chiaro se siano stati gli sfottò a far partire la rissa, fatto sta che i due gruppi si sono messi le mani addosso e per questo ci sono anche altri indagati. I cinque sono stati poi allontanati dagli addetti alla sicurezza della discoteca.

L'accoltellamento del 23enne

I due gruppi si sono, poi, ritrovati fuori dal vicino McDonald's dove si sono chiariti. Tuttavia, mancavano quelli che si sono poi rivelati essere aggressore e aggredito. Solo quando i ragazzi bergamaschi si sono accorti dell'assenza del loro amico gli hanno telefonato scoprendo che era stato ferito. I bresciani, invece, si erano già allontanati diretti verso casa.

Guardando i filmati delle telecamere di sorveglianza delle aziende e dei locali della zona, e ascoltando i testimoni, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Bergamo e i colleghi di Grumello del Monte sono riusciti a risalire al presunto responsabile dell'accoltellamento. Un testimone diretto dell'aggressione non c'è, ma tutti avrebbero indicato in Daniele Mazzucchelli l'autore del ferimento.

Chi sono vittima e aggressore

Si tratta di un 23enne di Ebrusco, nel Bresciano, che lavora come piastrellista. A suo carico ha già denunce per lesioni e rissa, e ora si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio. L'arma che Mazzucchelli avrebbe usato, però, non è stata ancora trovata. Domani sarà interrogato dalla gip Federica Gaudino per la convalida del fermo.

La vittima, invece, è un 23enne di Gorlago. Studente universitario alla facoltà di Economia, ha subito tre coltellate: una al collo e due in pancia. La più profonda delle ferite ha raggiunto il pancreas, al quale è stato già operato. Al momento, è ancora ricoverato in coma farmacologico all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.