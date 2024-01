Accoltella un 23enne fuori dalla discoteca, Daniele Mazzucchelli resta in carcere per tentato omicidio Durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip, Daniele Mazzucchelli ha ammesso di aver accoltellato un 23enne fuori da una discoteca bergamasca. Secondo alcuni testimoni, era stato proprio lui a provocare la rissa iniziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Resta in carcere Daniele Mazzucchelli, il 23enne che nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio ha accoltellato un coetaneo fuori dalla discoteca Costez, a Grumello del Monte (Bergamo). Lo aveva ammesso lo stesso carpentiere di Erbusco (Brescia) al momento del fermo, davanti ai carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Bergamo e al pm Fabio Magnolo, e lo ha ripetuto nella mattinata del 17 gennaio durante l'interrogatorio di convalida in presenza della gip Federica Gaudino. L'avvocato di Mazzucchelli, considerando anche le condizioni ancora gravi del ferito, non ha chiesto misure alternative al carcere dove il 23enne accusato di tentato omicidio dovrà restare per il pericolo di reiterazione del reato e di fuga.

La lite dopo la serata in discoteca e l'accoltellamento

Mazzucchelli e un paio di suoi amici avevano incrociato un gruppetto di ragazzi bergamaschi, tra cui il 23enne studente universitario di Gorlago che ha poi colpito con tre coltellate. Dopo un paio di battute, i bergamaschi hanno intonato un coro del Milan che ha fatto innervosire i bresciani, tifosi interisti. Da quel diverbio nato al termine di una serata trascorsa nella discoteca Costez, è partita una rissa.

Stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri, sarebbe stato proprio Mazzucchelli a provocare per primo dicendo al 23enne: "Colpiscimi, colpiscimi", mentre gli altri già si stavano allontanando da quel parcheggio di Grumello del Monte. Finito in disparte con lo studente di Gorlago, lo ha colpito con un coltello due volte alla pancia e una al collo, lasciandolo a terra agonizzante.

La passione per i coltelli

Il 23enne ferito è ancora in coma farmacologico all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo aver subito un intervento chirurgico. Mazzucchelli, invece, è stato arrestato poche ore dopo con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane ha già un precedente per furto e denunce per lesioni e rissa e in casa sua è stata trovata una teca con coltelli, pugnali e machete.

Ai militari Mazzucchelli ha spiegato che quella delle lame è una passione, ma non ha saputo chiarire il motivo per cui quella sera fosse uscito con un coltello in tasca di cui poi si è sbarazzato. Agli investigatori ha indicato dove lo avrebbe gettato, ma non è stato ancora trovato nemmeno con il metal detector. Mazzucchelli ha ammesso le sue colpe più volte, specificando che quella sera era ubriaco e che ancora non riesce a credere di aver accoltellato qualcuno.