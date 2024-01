Accoltella un ragazzo fuori dalla discoteca: fermato un 23enne per tentato omicidio Un 22enne è stato fermato per tentato omicidio dai carabinieri. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a colpire un 23enne fuori dalla discoteca Costez di Grumello del Monte (Bergamo) con 4 coltellate lo scorso sabato 13 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 23enne è stato sottoposto a stato di fermo dai carabinieri di Grumello del Monte e della sezione operativa della Compagnia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio. Sarebbe stato lui, ragazzo bresciano, ad accoltellare un 22enne di Gorlago nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio fuori dalla discoteca Costez. Nelle prossime ore il 22enne sarà interrogato dal gip che dovrà decidere se convalidare il fermo.

La lite scoppiata tra due gruppi di ragazzi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, intorno alle 4:30 di sabato 13 gennaio sarebbe scoppiata una rissa in via dei Morenghi a Grumello del Monte, una strada che porta al parcheggio della discoteca Costez e a quello di un McDonald's. Pare che tutto sia partito per una banale discussione tra due gruppi di ragazzi ed è finito con un 22enne disteso a terra sanguinante.

Sarebbe stato il 23enne bresciano ad aver colpito con quattro coltellate il 22enne di Gorlago. I presenti sono tutti scappati via, lasciando solo il ferito che è stato poi soccorso dagli addetti alla sicurezza della discoteca.

Le condizioni del 22enne

La madre della vittima ha spiegato che suo figlio è stato colpito "al rene e alla schiena", ma che la ferita più grave è al "pancreas". Il ragazzo è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e, seppur in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, intanto, hanno raccolto testimonianze e analizzato i video delle telecamere di sorveglianza delle aziende della zona dove è avvenuta l'aggressione. Secondo i militari è stato il 22enne bresciano a colpirlo, perciò lo hanno fermato per tentato omicidio. Nelle prossime ore sarà ascoltato dal gip per la convalida.