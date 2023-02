Scoppia un incendio in cucina: ustionato 45enne e rianimato il gatto intossicato dal fumo Un uomo di 45 anni è rimasto ustionato a causa di un incendio scoppiato nella cucina del suo appartamento. Domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno praticato le manovre di rianimazione sul suo gatto intossicato dal fumo.

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato intorno alle 8:30 di questa mattina, martedì 28 febbraio. Dalle finestre al settimo piano di una palazzina di via Garibaldi a Cornaredo (nella Città Metropolitana di Milano) usciva del fumo visibile dalla strada. Entrati nell'appartamento, i pompieri hanno visto come le fiamme si stavano propagando dalla cucina verso l'esterno.

Ustionato un uomo di 45 anni e intossicato il gatto

Spento l'incendio, un uomo di 45 anni che si trovava all'interno è stato soccorso. Dalle prime informazioni sembra essere rimasto ustionato ed è stato, quindi, trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Sul posto, infatti, sono intervenute cinque squadre di vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, un'auto infermieristica, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

Poco dopo, si è scoperto che nell'appartamento c'era anche un gatto: rimasto intossicato dal fumo, i vigili del fuco hanno provveduto a eseguire le pratiche di primo soccorso per la rianimazione.

Leggi anche Incendio in un resort in Kenya: si aggravano le condizioni della turista Michela Boldrini

La donna intrappolata in casa durante l'incendio

Ieri mattina, lunedì 27 febbraio, una donna è rimasta intrappolata in casa mentre le fiamme divoravano il suo appartamento. È accaduto in corso Vercelli, a Milano. L'allarme era stato dato dai vicini di casa poco dopo le 9, mentre alti passanti hanno chiamato i soccorsi vedendo il fumo uscire dalle finestre.

All'arrivo dei soccorsi, però, per la donna bloccata a letto e fumatrice accanita non c'era più niente da fare. L'ipotesi, che non è stata ancora confermata, è che le fiamme siano partite proprio a causa di una sigaretta spenta male.