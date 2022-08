Scoperta la truffa del finto notaio: ecco in cosa consiste e come accorgersene Nella città di Mantova 10 casi in un solo giorno: è boom di tentativi di truffa agli anziani rimasti soli in città con l’espediente del falso notaio.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Sono molti i casi denunciati negli ultimi giorni della cosiddetta truffa del falso notaio. Nella sola città di Mantova in un giorno sono stati segnalati 9 tentativi di raggiro con questa modalità e un decimo sarebbe andato a segno.

In cosa consiste la truffa del finto notaio

La truffa del finto notaio viene realizzata da anni, ma in questi giorni sta tornando drasticamente in voga, perché molti anziani sono da soli in città e quindi prede più facili dei malviventi.

Un uomo contatta telefonicamente o si presenta alla porte degli anziani rimasti soli e, fingendosi notaio, spiega al malcapitato o alla malcapitata che uno dei suoi figli si trova nel suo studio o presso un ufficio di polizia in evidente stato di agitazione.

Il parente della vittima prescelta, secondo quanto raccontato dal truffatore, si sarebbe infatti reso responsabile di un grave incidente, nella maggior parte dei casi provocando la morte di qualcuno.

Per evitare gravi conseguenze, anche di tipo legale, il familiare ha quindi bisogno immediato di soldi contanti o, in alternativa, di oggetti preziosi che poi il notaio si preoccuperà di convertire rapidamente in soldi.

Ovviamente il falso notaio, visto il suo ruolo pubblico, è stato – sempre nel furfantesco racconto – incaricato di recuperare la somma necessaria e consegnarla alla persona.

Boom di casi in estate

In questi giorni si registra, partendo dal territorio mantovano, un incremento di casi della truffa del falso notaio. L'espediente criminale gioca, infatti, sullo stato di agitazione, oltre che sulla solitudine, della vittima.

La persona da sola a casa e, magari, anche da sola in città perché i figli sono in vacanza entra infatti facilmente in uno stato confusionale e, presa dalla preoccupazione, consegna quello che può al falso notaio.

Inoltre la difficoltà a contattare i familiari, che magari per le ferie si trovano all'estero o in luoghi dove non prende facilmente campo il telefono, aumenta le possibilità che – anche qualora l'anziano volesse contattarli – il raggiro possa andare a buon fine.