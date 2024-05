video suggerito

Scontro tra un'auto e una bici nel Bresciano: muore in ospedale Rosario Ferandi Rosario Ferandi, 77 anni, è morto in un incidente stradale nel Bresciano mentre era in sella alla sua bici. Due sanitari di passaggio hanno provato a rianimarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagine Facebook del consigliere Floriano Massardi (a sinistra), la vittima Rosario Ferandi a destra

Era rimasto coinvolto in un grave incidente sabato pomeriggio ed è morto poche ore dopo in ospedale a Brescia. La tragedia è avvenuta a Prevalle: stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la vittima, il 77enne Rosario Ferandi, era in sella alla sua bici e stava percorreva la Gavardina all’incrocio con Via Feniletti quando si è scontrato contro un’Audi Q5 guidata da un ragazzo di 31 anni di Nuvolera. Subito dopo lo schianto, il 77enne in un primo momento si è alzato per poi accasciarsi a terra in arresto cardiaco.

Sono scattati immediatamente i soccorsi. I primi a rianimare il 77enne sono stati due sanitari di passaggio, poi il trasporto in ospedale al Civile di Brescia dove è stato subito operato. Dopo qualche ora in rianimazione purtroppo è morto.

Ora in tanti ricordano Rosario Ferandi, 77 anni: la vittima era lo storico patron del gruppo Ferandi, quartier generale a Vallio e sede operativa a Puegnago. Come spiega Brescia Today, è una holding specializzata nei settori dell’edilizia. A breve verranno celebrati i funerali.

In un post su Facebook lo ha ricordato il consigliere regionale e vicesindaco di Vallio Floriano Massardi: "È con profondo dolore che ho da poco appreso della scomparsa del caro Amico di famiglia e amato Rosario Ferandi. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nelle nostre vite. Rosario non era solo un Amico, quasi un padre, ma un compagno di tante feste (ricordo in particolare quelle con gli alpini), dove la sua presenza illuminava ogni momento".

E poi ha aggiunto: "La sua passione per il canto popolare ci ha regalato innumerevoli serate di gioia e allegria, un amico insostituibile col quale ho passato momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Le sue risate, la sua voce sempre distinguibile resteranno per sempre nei nostri cuori. Ogni canzone, ogni momento passato insieme sarà un ricordo prezioso che mi accompagnerà per tutta la vita. Ricordo Rosario per il suo spirito generoso, la sua gioia di vivere e la sua straordinaria capacità di unire le persone. Che il suo ricordo possa essere una fonte di conforto e ispirazione per tutti noi. In questo momento di profonda tristezza, mi stringo alla famiglia di Rosario, offrendo il mio affetto, gratitudine e la mia vicinanza".