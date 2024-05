Si schianta contro le auto ferme al passaggio a livello: don Pietro Nardi muore dopo 5 giorni di ricovero

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Don Pietro Nardi (foto da Facebook – Comune di Sartirana Lomellina)

È morto dopo cinque giorni di ricovero al policlinico San Matteo di Pavia don Pietro Nardi, il sacerdote rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso venerdì 24 maggio. A darne notizia è la Diocesi di Vigevano, che ha pubblicato un messaggio di cordoglio firmato dal vicario generale, monsignor Angelo Croera, Don Nardi stava tornando a casa quando, a causa della pioggia e dell'asfalto bagnato, si è schiantato con la sua auto contro un'altra vettura ferma a un passaggio a livello. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è deceduto nella giornata del 29 maggio in ospedale.

L'incidente al passaggio a livello

Don Pietro Nardi è stato per diversi anni il parroco di Sartirana Lomellina, dove aveva fatto parte anche del consiglio d'amministrazione dell'istituto Buzzoni Nigra e del Pio istituto Adelina Nigra. Ormai in pensione, l'88enne risiedeva nella casa sacerdotale di via Monti a Vigevano. Stando a quanto ricostruito dagli accertamenti, don Nardi stava rientrando nella sua abitazione lo scorso venerdì 24 maggio quando si è verificato l'incidente.

Al volante della sua Suzuki, l'88enne stava percorrendo l'ex strada statale 494 in direzione Mortara. Pioveva ormai da diverso tempo e l'asfalto era scivoloso. Il passaggio a livello, che si trova tra Zeme Lomellina e Castelno d'Agogna, era chiuso per permettere il passaggio del treno. Ad attendere che la sbarra si alzasse, c'erano già una Mercedes e una Ford Puma.

Il sacerdote si sarebbe accorto solo all'ultimo della loro presenza, non riuscendo a frenare in tempo. La Suzuki si è schiantata contro la Ford che, a sua volta, ha tamponato la Mercedes. Don Nardi è rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina. Diversi automobilisti hanno provato ad aiutarlo, ma solo i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo.

Il sacerdote è stato, poi, trasportato al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nello schianto aveva riportato una lesione toracica, fratture costali, del bacino e contusioni in diverse parti del corpo. Cinque giorni più tardi, il 29 maggio, è deceduto. La 52enne che si trovava a bordo della Ford, invece, ha riportato solo qualche contusione lieve.

Il ricordo del Comune di Sartirana

"La sua presenza significativa ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di Sartirana Lomellina", ha scritto su Facebook il Comune pavese dove per anni don Nardi ha prestato servizio come sacerdote: "Per tutto ciò che ha fatto, gli saremo sempre grati".