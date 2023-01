Scontro tra due auto a Milano: mamma e bimba di 11 mesi in ospedale in condizioni disperate Gravissimo incidente stradale sulla tangenziale Ovest di Milano: una mamma di 27 anni, un papà di 36 anni e una bimba di 11 mesi sono ricoverati in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono ricoverate in gravissime condizioni la mamma e la bimba di undici mesi che nella serata di ieri, lunedì 2 gennaio 2022, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla tangenziale Ovest di Milano. Le due si trovavano su una delle auto coinvolte nell'impatto. La dinamica è ancora poco chiara. Il personale sanitario sta facendo di tutto per salvare le vite di questa famiglia.

Il tragico episodio si è verificato poco prima delle 22 tra l'uscita due e l'intersezione con l'autostrada A4. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici con quattro ambulanze, due automediche e un elicottero. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure proprio alla mamma, una donna di 27 anni, e alla bimba di 11 mesi.

Mamma, papà e figlia di 11 mesi ricoverati in gravissime condizioni

La donna ha riportato diversi traumi ed è stato trasferita in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. La bimba ha un trauma cranico importante ed è ricoverata anche lei in codice rosso al Niguarda. Anche il padre, un uomo di 36 anni, è stato portato al Niguarda dove è ricoverato in prognosi riservata. Non è chiaro chi tra madre e padre fosse alla guida dell'automobile.

I vigili del fuoco hanno estratto i tre feriti e aiutato nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Gli agenti della polizia stradale stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità: al momento i pochissimi dettagli trapelati non consentono di capire cosa possa essere successo.