Scontro tra auto e scooter, 17enne fa un volo di diversi metri: ricoverato in ospedale

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo che nella serata di oggi, martedì 14 marzo, si è scontrato con il suo scooter contro un'automobile. L'incidente si è verificato a Cantù, comune in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La dinamica è ancora incerta. L'adolescente è stato trasporto in ospedale.

Sono ancora poche le notizie circa questo terribile incidente. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 in via Piatti, che si trova in zona Agrocarni alla periferia del comune, intorno alle 19, con un'ambulanza. Inizialmente era stato raccontato che il ragazzo fosse in gravissime condizioni. Quando gli operatori sanitari sono arrivati, per fortuna, non era così.

Il ragazzo è ricoverato in ospedale con una possibile frattura alla gamba

Ha riportato importanti traumi e ferite ed è stato portato all'ospedale di Legnano: è sempre stato cosciente. Probabilmente, come riporta il quotidiano locale "La Provincia di Como", ha riportato una frattura alla gamba. Per il momento è ricoverato. Anche il conducente dell'auto sta bene.

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno svolto tutti i rilievi del caso: sembrerebbe che l'auto stesse svoltando in una strada laterale quando è arrivato il ragazzo. Il diciassettenne ha fatto un volo di diversi metri. È stato poi il conducente a chiamare i soccorsi. I militari hanno raccolto tutti gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto accertare eventuali responsabilità.