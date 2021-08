Scontro tra auto e moto: centauro trascinato per alcuni metri, è grave Un uomo di 59 anni è in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente questa mattina in via Colombera Monti nei pressi della cartiera a Montichiari, in provincia di Brescia: il 59enne era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto. All’origine dell’incidente una mancata precedenza.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Violento incidente questa mattina in via Colombera Monti nei pressi della cartiera a Montichiari, in provincia di Brescia. Qui un uomo di 59 anni era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Dalle prime informazioni, il motociclista ha urtato l'auto che, in quel momento, stava uscendo dall’incrocio di via Colombera Monti. L'uomo è caduto a terra, impattando violentemente a terra. Sembrerebbe che sia stato trascinato per alcuni metri sull'asfalto. All'origine dell'incidente una mancata precedenza.

Trasportato in ospedale il motociclista

Subito sono arrivati i sanitari che hanno soccorso immediatamente il 59enne. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la Polizia Locale di Montichiari, ora al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto. Il centauro è stato trasportato immediatamente in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravissime, non è in pericolo di vita.

Muore un motociclista in autostrada

Ben più grave la tragedia di ieri sull'autostrada A4, quella che collega Venezia a Torino. Sul tratto tra Desenzano del Garda e Brescia Est, verso le 9.30 di ieri 16 agosto una moto si è schiantata contro un'auto. Dalle prime informazioni, nel violento impatto ha perso la vita un motociclista di 31 anni residente in Brianza. Tutti i dettagli sono ora al vaglio delle forze dell'ordine, al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Certo è che l'impatto è stato devastante. Subito è scattata la macchina dei soccorsi ma i sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il 31enne potrebbe essere morto sul colpo, subito dopo essersi scontrato con l'auto. Non ha riportato invece nessuna ferita l'automobilista, un uomo di 46 anni, che ha rifiutato anche il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 con un'ambulanza e un elisoccorso, oltre che agli operatori sanitari dell'Ats di Verona. Ora si sta cercando di ricostruire passo per passo quanto accaduto e constatare eventuali responsabilità.