Scontro tra auto e moto, 18enne trasferita in elisoccorso: è grave Nella notte tra ieri e oggi, si è verificato un grave incidente in provincia di Varese: una 18enne è stata trasferita in ospedale con un elisoccorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È stata ricoverata in gravi condizioni la ragazza di 18 anni che è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto tra sabato 25 e domenica 26 giugno. A scontrarsi sono stati un'automobile e una moto: non è al momento chiara la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruirla.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L'impatto si è verificato in via Sangiano che si trova tra Laveno Mombello e il comune di Sangiano, entrambi nella provincia di Varese. Dopo aver ricevuto l'allarme, l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha immediatamente inviato sul posto due ambulanze e un elisoccorso.

Due persone trasferite in ospedale in codice verde

Dopo aver fornito tutte le cure del caso sul posto, due delle persone coinvolte sono state trasferite all'ospedale di Cittiglio in codice verde. Le loro condizioni non sembrerebbero essere quindi particolarmente gravi. La ragazza di 18 anni, che non è chiaro se fosse a bordo dell'auto o in sella alla moto, è stata invece trasferita con un elicottero all'ospedale di Circolo di Varese.

Si cerca di ricostruire la dinamica della vicenda

Le sue condizioni erano un po' più serie e per questo motivo gli operatori sanitari hanno deciso di trasferirla in codice giallo. Non sembrerebbe essere comunque in pericolo di vita. Restano sconosciute le cause dell'incidente: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno cercando di capire come questo sia avvenuto e soprattutto accertare eventuali responsabilità.