Scontro frontale tra una moto e un trattore: morto un uomo Un uomo di 57 anni è morto dopo un incidente stradale a Sormano (Como): l’uomo si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un trattore.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di oggi, martedì 11 luglio, si è verificato un incidente stradale a Sormano, comune che si trova nella provincia di Como. Una moto si è infatti scontrato con un trattore: nell'impatto è morto un uomo di 57 anni. Sul caso indagano le forze dell'ordine: gli investigatori hanno infatti svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Il 57enne si trovava in sella alla sua moto e si è scontrato con un trattore

L'incidente si è verificato alle 19.15: il 57enne si trovava in sella alla sua moto stava percorrendo la strada provinciale Sp44 nella zona di Pel Pian di Tivano quando, a un certo punto, si sarebbe scontrato con un trattore. Sono stati chiamati subito i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto: è arrivato un elicottero, decollato da Sondrio, e un'ambulanza di Sos di Canzo.

L'uomo è morto sul colpo: inutili i tentativi dei soccorritori

Purtroppo gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che costarne il decesso. Al momento non si conosce l'identità del 57enne morto sul colpo. Non è stata fornita alcuna informazione sulle condizioni dell'uomo che guidava il trattore. La strada è stata chiusa per consentire tutti i rilievi del caso. Nelle prossime ore si potrebbe avere un quadro più preciso dell'intera vicenda e soprattutto capire cosa possa esserci stata all'origine dell'impatto.