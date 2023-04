Scontro frontale tra due auto, una finisce in un campo: quattro persone ferite Grave incidente stradale nella serata di oggi, martedì 11 aprile, quando due auto a Grumello Cremonese si sono scontrate. Ci sono quattro feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente stradale a Grumello Cremonese, comune di appena 1.600 abitanti che si trova nella provincia di Cremona. Nella giornata di oggi, martedì 11 aprile, è stato registrato uno scontro frontale. Sembrerebbero esserci almeno quattro persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Con loro anche i vigili del fuoco arrivati da Cremona.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone

L'allarme alla sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) è arrivato intorno alle 20.16. Sulla strada Spexss 234, precisamente lungo la Codognese al bivio di Crotta e Grumello vicino all'abitato di Acquanegra, si è verificato uno scontro frontale tra due automobili. Nell'impatto, che è stato molto violento tanto da far finire un'automobile in un campo, sono rimaste coinvolte quattro persone.

Gli agenti della polizia stradale stanno svolgendo i rilievi

Si tratta di quattro uomini di 39, 48, 62 e 79 anni. I medici e i paramedici, intervenuti con quattro ambulanze e un'automedica, stanno prestando le prime cure sul posto. Le missioni sono ancora in corso. Mentre gli operatori sanitari trasferiscono i feriti in ospedale, i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'intera area e stanno cercando di riportare su strada, l'automobile finita nel campo.

Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale stanno svolgendo tutti i rilievi del caso. Per il momento, la dinamica resta ancora sconosciuta. Una volta conclusi gli approfondimenti, si potrà capire cosa possa aver causato l'incidente e sopratutto accertare eventuali responsabilità.