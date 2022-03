Scontro con un mezzo pesante sulla statale “Regina”: ferita una donna di 30 anni Incidente stradale in provincia di Como: nell’impatto è rimasto coinvolto un camion. Ferita una donna di trent’anni. Per il momento è stata chiusa la statale “Regina”.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente in provincia di Como dove la strada statale 340 "Regina" a Pianello del Lario è stata temporaneamente chiusa. Per il momento, in base alle prime informazioni, sembrerebbe che un camion sia rimasto coinvolto e che una donna sia rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine.

La strada è stata temporaneamente chiusa

A darne notizia è l'Anas. La strada è stata chiusa al chilometro 10.6. L'incidente si è verificato in Galleria Breva. Oltre alle squadre dell'Anas, sono intervenute le forze dell'ordine che stanno gestendo il traffico e mettendo in sicurezza l'area. Si sta infatti cercando di riaprire la strada nel minor tempo possibile. Per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente: le forze dell'ordine stanno infatti svolgendo anche tutti i rilievi del caso per ricostruirla e accertare eventuali responsabilità.

Ferita una donna di 30 anni

L'unica ferita che si registra è una donna di trent'anni. I medici e i paramedici, inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), dopo averle fornito le prime cure sul posto, l'hanno trasferita in ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ieri, venerdì 11 marzo, si è verificato un altro incidente stradale a Milano: una donna di 80 anni è stata investita da un furgone. L'anziana è stata trasferita in gravissime condizioni alla clinica Città studi. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sembrerebbe che l'autista del furgone non si sia resa conto della presenza dell'altra donna. Anche la 36enne è stata trasferita in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.