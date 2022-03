Incidente sulla statale a Inzago (Milano), scontro tra pullman e due auto: 5 feriti Scontro tra un pullman e due automobili sulla statale a Inzago (Milano): 5 persone sono rimaste ferite, sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

A cura di Nico Falco

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente tra un pullman e due automobili avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 525, nel territorio di Inzago, in provincia di Milano. La dinamica è al momento da accertare, così come la responsabilità. Stando ai primi aggiornamenti, nell'autobus ci sarebbero state quattro persone. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Milano, sono arrivate due automediche e tre ambulanze. Intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pioltello, che stanno effettuando i rilievi per la ricostruzione dell'incidente. Secondo le prime risultanze lo scontro sarebbe avvenuto, intorno alle 19:40, inizialmente tra un'automobile e l'autobus; dopo l'impatto sarebbe rimasta coinvolta la terza vettura. Si sarebbe trattato di un frontale: l'automobile avrebbe colpito la parte anteriore sinistra dell'autobus, che viaggiava nel senso opposto di marcia, e sarebbe stata quindi tamponata dalla macchina che la precedeva.

Non è chiaro se l'incidente sia avvenuto durante un tentativo di sorpasso e quale dei due mezzi coinvolti inizialmente abbia invaso la corsia opposta. I feriti, riferisce Areu, Azienda regionale emergenza e urgenza, sono 5, tutti uomini, tra i 27 e i 57 anni; due di questi sono stati trasportati in codice giallo ai Pronto Soccorso di Vimercate e del San Raffaele, mentre gli altri tre, meno gravi, sono stati portati al San Raffaele, a Cernusco sul Naviglio e a Melzo in codice verde. I conducenti dei veicoli, come da prassi, verranno sottoposti ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.