Scomparsa una persona nel fiume Adda: ricerche in corso nelle Gole di Medolago

Una persona è scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda. Da questa mattina sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di Lodi, avviate dopo le indagini dei carabinieri.

Una persona risulta essere scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda, in provincia di Bergamo. Le operazioni di ricerca sono partite questa mattina, lunedì 15 dicembre, dopo che i carabinieri di Bergamo hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire le circostanze dell'accaduto. Al momento, l'identità della persona coinvolta rimane sconosciuta e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'età o sulle caratteristiche fisiche.

Le ricerche nell'Adda

Non è il primo caso di persona scomparsa alla Gole di Medolago, un tratto particolarmente impervio del fiume Adda dove, nel tempo, si sono verificati diversi incidenti a causa della difficoltà di accesso e delle correnti particolarmente forti. Il luogo non è, infatti, di facile percorrenza e questo renderebbe le operazioni di ricerca e salvataggio particolarmente complesse. I vigili del fuoco di Lodi, giunti sul posto con diverse squadre specializzate e mezzi per il soccorso in ambiente impervio, stanno perlustrando la zona, con l'ausilio anche di droni.

Al momento, non è chiaro se si tratti di un incidente o di un allontanamento volontario, ma le indagini sono in corso e gli investigatori stanno cercando di raccogliere testimonianze o elementi che possano chiarire la dinamica dell'accaduto. La ricerca proseguirà nelle prossime ore. Nel frattempo, la zona intorno alle Gole di Medolago è stata temporaneamente isolata per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e senza interferenze esterne.

