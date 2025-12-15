milano
video suggerito
video suggerito

Scomparsa una persona nel fiume Adda: ricerche in corso nelle Gole di Medolago

Una persona è scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda. Da questa mattina sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di Lodi, avviate dopo le indagini dei carabinieri.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
35 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una persona risulta essere scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda, in provincia di Bergamo. Le operazioni di ricerca sono partite questa mattina, lunedì 15 dicembre, dopo che i carabinieri di Bergamo hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire le circostanze dell'accaduto. Al momento, l'identità della persona coinvolta rimane sconosciuta e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'età o sulle caratteristiche fisiche.

Le ricerche nell'Adda

Non è il primo caso di persona scomparsa alla Gole di Medolago, un tratto particolarmente impervio del fiume Adda dove, nel tempo, si sono verificati diversi incidenti a causa della difficoltà di accesso e delle correnti particolarmente forti. Il luogo non è, infatti, di facile percorrenza e questo renderebbe le operazioni di ricerca e salvataggio particolarmente complesse. I vigili del fuoco di Lodi, giunti sul posto con diverse squadre specializzate e mezzi per il soccorso in ambiente impervio, stanno perlustrando la zona, con l'ausilio anche di droni.

Al momento, non è chiaro se si tratti di un incidente o di un allontanamento volontario, ma le indagini sono in corso e gli investigatori stanno cercando di raccogliere testimonianze o elementi che possano chiarire la dinamica dell'accaduto. La ricerca proseguirà nelle prossime ore. Nel frattempo, la zona intorno alle Gole di Medolago è stata temporaneamente isolata per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e senza interferenze esterne.

Leggi anche
Il corpo di una ragazza di 23 anni è stato trovato in fondo al lago di Como

Articolo in aggiornamento

Attualità
Bergamo
Cronaca
35 CONDIVISIONI
Immagine
La società di Davide Lacerenza fallisce, ma i dipendenti aspettano ancora 100mila euro di risarcimento
Stefania Nobile: "Con Lacerenza è finita perché ho trovato una donna nel nostro letto"
Intervista a Stefania Nobile: "Io le escort le picchiavo, prego Madre Teresa per Davide"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views