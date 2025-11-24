Trovato un cadavere nel fiume Lambro a Monza, è di un uomo: indagini in corso

Ritrovato il corpo di un uomo, tra i 70 e gli 80 anni, nel fiume Lambro, a Monza. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e l’area è stata transennata.

(Immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 novembre, è stato trovato un cadavere nel fiume Lambro a Monza. Il corpo è di un uomo, che ha un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni. Secondo le prime informazioni diffuse finora, il corpo dell'uomo sarebbe stato rinvenuto precisamente all'altezza del viale Valle dei Sospiri, nei pressi del Ponte delle Catene e del Parco di Monza. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 15.

Nel primo pomeriggio sono stati quindi allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente, in codice rosso, i medici e i paramedici del 118 con un'automatica un'ambulanza, inviati da Areu, l'Agenzia di Emergenza Urgenza della Lombardia. Allertati anche i vigili del fuoco di Monza, la Questura di Monza e i carabinieri della compagnia di Monza.

Purtroppo però per l'anziano non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto.

Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dei fatti, di cui si conoscono al momento poche informazioni. Non si sa da quanto tempo l'uomo si trovasse riverso nel fiume né se sia stato colpito da un malore, se si sia trattato di un gesto estremo o vi siano responsabilità terze. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine. Maggiori dettagli si conosceranno con ogni probabilità nelle prossime ore.

L'area al momento è stata transennata e sono ancora in corso i rilievi per riuscire a ricostruire l'accaduto.