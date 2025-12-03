Uomo trovato riverso a terra in stato di ipotermia: soccorso d’urgenza muore poco prima di arrivare in ospedale

Un uomo di 80 anni, soccorso dopo essere stato ritrovato riverso a terra a Bellano (Lecco), è morto poco prima di arrivare in ospedale. Trovato in condizioni di semiassideramento e con un’intossicazione etilica.

Alle prime luci di questa mattina, mercoledì 3 dicembre, il personale del 118 è intervenuto per soccorrere un uomo di circa 80 anni, trovato riverso a terra lungo la strada, a Bellano, sul lago di Como, all'altezza di piazza Rovelli. L'uomo, per le condizioni in cui versava, è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale di Lecco, ma purtroppo è deceduto poco prima di entrare.

Secondo le prime informazioni diffuse, l'ottantenne sarebbe stato trovato intorno alle 6.30 del mattino in uno stato di semiassideramento, molto probabilmente dopo aver trascorso la notte al gelo sull'asfalto, coperto solo dalla giacca e dagli abiti che indossava. Sempre secondo quanto emerge, quando sono intervenuti i soccorritori, con un'ambulanza e un'automatica, inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia, l'uomo era ancora cosciente.

Nonostante le condizioni di salute precarie, pare che l'uomo sia riuscito a pronunciare alcune parole ai soccorritori, rivelando di essersi slogato una caviglia. Molto probabilmente è proprio la caviglia slogata che gli ha procurato la caduta. Solo e senza che nessuno si accorgesse della sua presenza in strada, non sarebbe più riuscito ad alzarsi.

Secondo alcune informazioni riportate da Areu, l'uomo avrebbe riscontrato anche un'intossicazione etilica, dovuta alla quantità di alcol ingerita. Caricato sul mezzo di soccorso per essere trasportato in ospedale, l'uomo è deceduto per un arresto cardiocircolatorio dovuto probabilmente all'ipotermia.