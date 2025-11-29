Trovato un cadavere in un canale nel Milanese, è di un uomo: indagini in corso

I vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo del ritrovamento del corpo del 43enne.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 43 anni nelle acque di un canale scolmatore, non lontano dall'ospedale di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. Si indaga per ricostruire le cause del decesso e identificare il 43enne, la cui identità è ancora sconosciuta.

Il ritrovamento del corpo

Ad avvistare per primo il corpo nelle acque del canale scolmatore, lungo viale Forlanini, è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i volontari del distaccamento locale dei vigili del fuoco e il nucleo fluviale del comando dei vigili del fuoco di via Messina con i mezzi specializzati per eseguire il recupero del cadavere dalle acque del canale.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, pronti a prestare assistenza e a valutare eventuali necessità sanitarie, sebbene ormai non ci fosse più nulla da poter fare per la vittima. La scena è stata isolata dalle forze dell'ordine, con la presenza dei carabinieri di Rho e Garbagnate Milanese che hanno avviato le indagini per determinare l'identità dell'uomo e le cause del suo decesso. Nel frattempo, il cadavere è stato trasportato all'obitorio per effettuare altri accertamenti.

Leggi anche Trovato il cadavere di un ragazzo di 21 anni sotto il ponte della tangenziale di Lodi: indaga la Questura

Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi anche se, stando a quanto riferito, non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo del 43enne. Si dovrà, però, attendere l'esito degli esami autoptici per stabilire con certezza le cause della morte.