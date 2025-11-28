Trovato il cadavere di un ragazzo di 21 anni sotto il ponte della tangenziale di Lodi: indaga la Questura

Foto di repertorio

Un 21enne è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, sotto il ponte della tangenziale Est di Lodi, nei pressi del fiume Adda. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso, mentre gli agenti della Questura lodigiana sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Al momento, nessuna ipotesi è stata scartata e sul caso vige il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine.

L'allarme è scattato poco prima delle 19:45 del 28 novembre, sotto il ponte della tangenziale Est di Lodi che passa sopra il fiume Adda, non lontano dal campo sportivo. Là, dove solitamente le persone senza fissa dimora trovano un rifugio per la notte, sarebbe stato trovato il cadavere di un giovane di 21 anni. La sua identità non è ancora nota.

Come riportato dal portale della centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono arrivati i soccorsi con un'auto medica, anche se il personale sanitario ha potuto solo constatare sul posto il decesso del ragazzo, prima ancora di un trasporto in ospedale. Con l'equipe medica sono arrivati anche i vigili del fuoco, con un'autopompa e un'autoscala, oltre a diversi agenti della Questura di Lodi. In questa prima fase di indagine, nessuna pista è stata ancora formalmente esclusa, anche se sul caso vige il massimo riserbo. Con i primi esami del medico legale gli investigatori potranno iniziare a far luce su quanto sarebbe accaduto al 21enne, se quindi si è trattata di una morte violenta o se dovuta al freddo.