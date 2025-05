video suggerito

Scivola lungo un sentiero in Val d'Ancogno e precipita per 60 metri: morto l'ex ortopedico Giangiuseppe Verlato Giangiuseppe Verlato è deceduto nel pomeriggio del 17 maggio dopo essere precipitato per 60 metri in Val d'Ancogno (Bergamo). L'ex ortopedico 77enne sarebbe scivolato lungo un sentiero davanti alla moglie e ad alcuni amici.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 77enne è deceduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 17 maggio, precipitando per circa 60 metri lungo una scarpata e finendo in una forra in Val d'Ancogno, nel territorio comunale di Valtorta (in provincia di Bergamo). L'escursionista, l'ex ortopedico Giangiuseppe Verlato, sarebbe scivolato mentre insieme ad amici e alla moglie si stavano recando in località Fornonuovo. Raggiunto dal personale medico, il 77enne era già deceduto.

Stando a quanto ricostruito, una comitiva di circa 15 persone era partita da Fornonuovo per risalire la Val d'Ancogno nella mattinata del 17 maggio. Intorno alle 13:30, lungo un sentiero, Verlato è scivolato mentre camminava in fila davanti alla moglie ed è precipitato per circa 60 metri, terminando la caduta in una forra tra rocce e acqua a un'altitudine di circa 1.300 metri.

Due amici avrebbero provato a raggiungerlo, ma hanno dovuto desistere per la pericolosità del luogo. Poco dopo è arrivato il personale medico a bordo dell'elicottero dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), ma il 77enne era già deceduto. Sono stati allertati anche i carabinieri di Piazza Brembana che, insieme ai tecnici del Soccorso alpino, hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Verlato viveva insieme alla famiglia a Bergamo. Fino a poco più di 10 anni fa, il 77enne aveva lavorato nell’unità di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Treviglio. Poche ore dopo il recupero, il pm di turno ha dato il nullaosta per la sepoltura e la salma di Verlato è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Piazza Brembana.