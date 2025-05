video suggerito

Scivola e precipita per 15 metri durante l'esplorazione della Grotta Remeron: morto uno speleologo Uno speleologo 73enne è deceduto nella giornata del 24 maggio dopo essere precipitato per 15 metri nella Grotta Remeron a Comerio (Varese). I suoi compagni di escursione hanno provato a rianimarlo, senza successo.

A cura di Enrico Spaccini

Grotta Remeron

Uno speleologo di 73 anni è deceduto nella giornata di oggi, sabato 24 maggio, durante l'esplorazione di una sezione non aperta al pubblico della Grotta Remeron, nel territorio del Comune di Comerio (in provincia di Varese) insieme a un gruppo di escursionisti. Come comunicato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, l'uomo sarebbe scivolato in corrispondenza del primo pozzo di 15 metri di profondità. Chi era insieme a lui ha dato l'allarme e ha provato a rianimarlo, ma la caduta è risultata fatale.

Il 73enne era uno speleologo esperto e faceva parte di un gruppo di escursionisti partiti da Biella (in Piemonte). L'incidente si è verificato nella tarda mattinata del 24 maggio all'interno della Grotta Remeron, nella zona del parco regionale del Campo dei Fiori. L'intervento di soccorso è durato diverse ore e intorno alle 17:30 è arrivata la notizia del decesso dell'uomo.

Stando a quanto ricostruito, il 73enne sarebbe scivolato mentre affrontava una sezione della grotta non aperta al pubblico, precipitando per 15 metri in un pozzo. I suoi compagni di escursione hanno provato a rianimarlo e, mentre uscivano, hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Speleologico della stazione di Varese che, una volta raggiunta la vittima, hanno trasportato la salma all'esterno per consegnarla alle autorità giudiziarie.

I sanitari sono intervenuti con due elicotteri, alzati in volo dagli ospedali di Bergamo e di Como. Anche un'altra persona, un uomo di 52 anni, ha avuto bisogno delle cure mediche ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale